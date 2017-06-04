В Свердловской и Челябинской областях 100 тысяч человек остались без света

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Около 100 тысяч человек остались в субботу без энергоснабжения в 28 районах Свердловской и Челябинской областей в результате сильной непогоды, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

В субботу регионы подверглись прохождению атмосферного фронта, который сопровождался порывами ветра до 20 метров в секунду и сильным дождем. Ранее сообщалось, что в результате шторма один человек погиб, еще 11 пострадали.

"В 88 населенных пунктах в 28 районах без энергоснабжения из-за неблагоприятных метеоусловий остались 23,8 тысячи жилых домов, в которых проживает свыше 97 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по состояния на 08.00 мск воскресенья в Челябинской области энергоснабжение восстановлено в полном объеме. В восьми районах Свердловской области без энергоснабжения остаются 30 населенных пунктов, в которых проживают свыше 26 тысяч человек.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, в Свердловской и Челябинской областях ветром были повалены 174 дерева и 61 опор ЛЭП. Повреждены кровли 34 жилых домов. Произошли задержки в движении пригородных и грузовых поездов.