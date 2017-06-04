В убийстве восьми человек под Тверью подозревается житель Москвы

МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Подозреваемым в убийстве восьми человек в дачном кооперативе в Тверской области является ранее не судимый житель Москвы, сообщается на сайте УМВД России по Тверской области.

Мужчина застрелил восемь человек в поселке в Тверской области, он задержан, возбуждено уголовное дело, расследованием которого будет заниматься центральный аппарат СК России.

"Полицейскими установлено, что в ночное время 45-летний житель Москвы распивал спиртное в компании малознакомых людей в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел словесный конфликт, после чего подозреваемый уехал к себе домой, однако через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов, в результате чего погибло 8 человек", — говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Вадим Левшин, мужчина стрелял в людей из 12-калиберного карабина "Тайга", и шансов выжить у них не было, поскольку стрельба велась с близкого расстояния.

"Благополучные люди все, и место приличное. Все были на отдыхе… И сам мужчина несудимый, единственное, за что привлекался к административной ответственности – за нарушение правил дорожного движения", — сказал собеседник.

Подозреваемый задержан полицейскими по горячим следам. Установлено, что оружие зарегистрировано в установленном порядке и принадлежит предполагаемому убийце. Сейчас полицейские и следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Две женщины и шесть мужчин убиты в поселке Редкино (Тверская область) в садоводческом товариществе "50 лет Октября"https://t.co/UaEmXLmOhE pic.twitter.com/zwb8k2BvFf — Пятый канал Новости (@5tv) 4 июня 2017 г.

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