Застреливший восьмерых человек под Тверью, предположительно, был электриком

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Застреливший восьмерых человек в тверском поселке мужчина, по предварительным данным, электрик, которого позвали помочь по хозяйству, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского район, в садоводческом товариществе "50 лет Октября" в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, "взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей".

"По предварительным данным, приглашенный для помощи сосед-электрик не поделил что-то с хозяевами, принес ружье и расстрелял людей", — сказал собеседник агентства.