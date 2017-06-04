Застреливший восьмерых человек под Тверью, предположительно, был электриком
08:1704.06.2017
(обновлено: 09:19 04.06.2017)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Застреливший восьмерых человек в тверском поселке мужчина, по предварительным данным, электрик, которого позвали помочь по хозяйству, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского район, в садоводческом товариществе "50 лет Октября" в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, "взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей".
"По предварительным данным, приглашенный для помощи сосед-электрик не поделил что-то с хозяевами, принес ружье и расстрелял людей", — сказал собеседник агентства.