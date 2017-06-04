В Нижнем Тагиле восемь человек пострадали из-за урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В городе Нижний Тагил Свердловской области в результате урагана пострадали восемь человек, сообщает в воскресенье региональное ГУ МЧС.

Как сообщалось ранее, в субботу из-за урагана в Свердловской области погиб один человек. Без света остались около 38 тысяч человек. Режим ЧС был введен в Нижнем Тагиле и Староуткинске.

"Как рассказал врио начальника ГУ МЧС Иван Павленко, находящийся в Нижнем Тагиле, к проведению аварийно-восстановительных работ от МЧС привлечены 226 спасателей и 29 единиц техники. Вчера поздним вечером они завершили работы по расчистке улиц и дорог от сотни поваленных деревьев и продолжают оказывать помощь в наведении порядка в городе. Психологическую помощь пострадавшим, а их в Нижнем Тагиле — восемь, оказывают психологи МЧС", — сообщает ведомство.

По информации управления, утром 4 июня управляющие компании города начнут проводить обследования поврежденных кровель 26 многоквартирных домов.

По данным свердловского ГУ МЧС, в поселок Староуткинск прибыла группировка сотрудников специализированной пожарно-спасательной части в количестве 75 человек во главе с замначальника ведомства Валерием Казаковым. Их задача — расчистка улиц и придомовых территорий.

"Сильный ветер, по оперативной информации, повредил кровли восьми частных жилых домов, 45 опор ЛЭП. Администрацией поселка на базе культурно-досугового центра был развернут пункт временного размещения для жителей поврежденных домов, но они отказались там находиться и разместились у родственников", — отмечает управление.