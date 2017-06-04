В Нижнем Тагиле восемь человек пострадали из-за урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В городе Нижний Тагил Свердловской области в результате урагана пострадали восемь человек, сообщает в воскресенье региональное ГУ МЧС.
"Как рассказал врио начальника ГУ МЧС Иван Павленко, находящийся в Нижнем Тагиле, к проведению аварийно-восстановительных работ от МЧС привлечены 226 спасателей и 29 единиц техники. Вчера поздним вечером они завершили работы по расчистке улиц и дорог от сотни поваленных деревьев и продолжают оказывать помощь в наведении порядка в городе. Психологическую помощь пострадавшим, а их в Нижнем Тагиле — восемь, оказывают психологи МЧС", — сообщает ведомство.
По информации управления, утром 4 июня управляющие компании города начнут проводить обследования поврежденных кровель 26 многоквартирных домов.
"Сильный ветер, по оперативной информации, повредил кровли восьми частных жилых домов, 45 опор ЛЭП. Администрацией поселка на базе культурно-досугового центра был развернут пункт временного размещения для жителей поврежденных домов, но они отказались там находиться и разместились у родственников", — отмечает управление.