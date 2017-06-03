Под Ростовом потушили пожар на складе подсолнечного масла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Пожар на складе площадью две тысячи квадратных метров в Ростовской области ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в Мясниковском районе в селе Крым, на улице 19-я линия, 24 произошло загорание ангара. В 17.55 по мск была объявлена локализация пожара на площади 2 тысячи квадратных метров. Как сообщил РИА Новости источник, на складе хранятся семечки подсолнечника и подсолнечное масло.

"В 20.04 по мск объявлена ликвидация пожара", — сказал собеседник агентства.

Для ликвидации пожара привлекли 29 человек личного состава и 10 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.