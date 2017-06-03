В Свердловской области из-за шторма нет света у 30 тысяч человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. В Свердловской области из-за шторма без электроснабжения остались более 30 тысяч человек, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

По данным центра, днем в субботу из-за грозы и сильного ветра скоростью 15 метров в секунду из-за срабатывания защиты одновременно отключились первая и вторая цепи тупиковых ВЛ 110 кВ "Первоуральская – Капралово".

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей области (около 30,4 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 3,9 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — уточняет центр.

По информации "МРСК Урала", в частности, без света остались жители Егоршинского, Ирбитского, Камышловского, Каменского, Нижнетагильского, Невьянского, Красноуральского, Первоуральского, Полевского, Дегтярского, Сысертского, Белоярского городских округов, в городах Ревда, Верхняя Пышма и Слободо-Туринском муниципальном районах.

​"Грозовой фронт нанес достаточно серьезные повреждения. Наиболее тяжелая ситуация в Горноуральском городском округе", — уточняет компания.

Служба спасения "Сова" в субботу сообщает, что из-за сильных порывов ветра в Екатеринбурге упала вышка сотовой связи. Инцидент произошел на улице Губахинской. "Тридцатиметровая конструкция рухнула на дорогу и частично повредила здание. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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