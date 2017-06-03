Пострадавшие в ДТП под Рязанью пассажиры автобуса не получили тяжелых травм

ВОРОНЕЖ, 3 июн — РИА Новости. Пассажиры попавшего в аварию автобуса "Элиста — Москва", который столкнулся в Рязанской области с двумя легковыми автомобилями, не получили тяжелых травм, сообщил РИА Новости представитель управления МВД региона.

Авария с участием Lada Largus, Chevrolet Cruze и пассажирского автобуса Setra произошла 3 апреля около 9.00 мск в Михайловском районе на 195-м километре трассы Москва-Астрахань. В результате автобус опрокинулся. Водитель и один пассажир Lada Largus погибли на месте аварии, 22 пассажирам автобуса, среди которых шесть несовершеннолетних, на месте была оказана медицинская помощь.

"В больницу доставлялись 15 человек, в том числе шесть детей. Тяжелых травм нет ни у кого", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажиры продолжили пусть в Москву на другом автобусе. В Chevrolet Cruze никто не пострадал.

По предварительной информации полиции, причиной аварии стало то, что водитель Lada Largus выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу движущемуся в Москву пассажирскому автобусу Setra.

За два месяца в Михайловском районе Рязанской области это уже вторая авария с участием автобусов, выполняющих рейсы между Москвой и Элистой. Предыдущая авария произошла 5 апреля на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий". Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, находившийся на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу доставили 31 человека, в том числе водителя грузовика и восьмерых детей.