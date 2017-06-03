Пострадавшие в ДТП под Рязанью пассажиры автобуса не получили тяжелых травм

ВОРОНЕЖ, 3 июн — РИА Новости. Пассажиры попавшего в аварию автобуса "Элиста — Москва", который столкнулся в Рязанской области с двумя легковыми автомобилями, не получили тяжелых травм, сообщил РИА Новости представитель управления МВД региона.
"В больницу доставлялись 15 человек, в том числе шесть детей. Тяжелых травм нет ни у кого", — сказал собеседник агентства.
По его словам, пассажиры продолжили пусть в Москву на другом автобусе. В Chevrolet Cruze никто не пострадал.
По предварительной информации полиции, причиной аварии стало то, что водитель Lada Largus выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу движущемуся в Москву пассажирскому автобусу Setra.
За два месяца в Михайловском районе Рязанской области это уже вторая авария с участием автобусов, выполняющих рейсы между Москвой и Элистой. Предыдущая авария произошла 5 апреля на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий". Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, находившийся на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу доставили 31 человека, в том числе водителя грузовика и восьмерых детей.