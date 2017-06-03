СК проверяет ДТП с автобусом под Рязанью, в котором погибли два человека

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Следователи проверяют сообщения о столкновении легкового автомобиля и автобуса под Рязанью, в результате которого погибли два человека и более 20 пострадали, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Ранее региональное управление МВД РФ сообщало, что Lada Largus, Chevrolet Cruze и автобус Setra столкнулись около 9.00 мск в Михайловском районе Рязанской области на 195 километре трассы Москва-Астрахань, автобус опрокинулся. В результате ДТП два человека погибли и 22 получили травмы. В СК уточнили, что в результате столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, пострадали шесть детей. Находившиеся в автобусе не получили тяжелых травм, сообщил РИА Новости представитель управления МВД региона.

"Организована проверка по факту столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которого погибли два человека и более 20 пострадали, в том числе дети", — говорится в сообщении следователей.

В настоящее время на место ДТП выехали следователи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.