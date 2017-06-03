Под Рязанью произошло ДТП с участием автобуса, погибли два человека

ВОРОНЕЖ, 3 июн — РИА Новости. Авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса "Элиста — Москва" произошла утром в субботу в Рязанской области, в ней два человека погибли и 22 получили травмы, сообщает управление МВД региона.

Lada Largus, Chevrolet Cruze и автобус Setra столкнулись около 9.00 мск в Михайловском районе на 195 километре трассы Москва-Астрахань, автобус опрокинулся.

"В результате ДТП водитель и один пассажир Lada Largus погибли на месте аварии, 22 пассажирам автобуса, среди которых шесть несовершеннолетних, на месте была оказана медицинская помощь, некоторые с различными травмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

"По предварительной информации, водитель Lada Largus выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу движущемуся в прямом направлении со стороны Элисты пассажирскому автобусу Setra, вследствие чего произошло столкновение", — сообщает полиция.

Количество пострадавших уточняется. На месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС и "скорая помощь".

За два месяца в Михайловском районе Рязанской области это уже вторая авария с участием автобусов, выполняющих рейсы между Москвой и Элистой. Предыдущая произошла 5 апреля на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий". Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу доставили 31 человека, в том числе водителя грузовика и восьмерых детей.