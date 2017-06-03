В Башкирии арестовали обвиняемого в убийстве девятилетней девочки

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Жителя Белорецка, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, взяли под стражу по ходатайству регионального управления Следственного Комитета, сообщило агентство "Башинформ". Мужчине предъявлено обвинение.

По версии следствия, девочка 3 мая ушла в школу и пропала. В тот же день родители обратились в полицию. Школьницу искали сотни полицейских, спасателей и волонтеров. В результате тело девочки обнаружили во дворе частного дома по улице Фурманова. Следователи установили, что к преступлению причастен 38-летний житель Белорецка.

По предварительным данным, у девочки обнаружили открытую черепно-мозговую травму.

"Характер причиненных телесных повреждений исключает их получение в результате ДТП", — заявили в региональном управлении СК.

Как сообщает башкирский телеканал БСТ, мужчина признался в убийстве. Известно, что обвиняемый женат, нигде не работает и состоит на учете у нарколога.

По информации местных СМИ, мужчина не был знаком с семьей ребенка.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления, проводятся экспертизы, добавили в пресс-службе СК по Республике Башкортостан.