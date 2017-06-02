Источник: перестрелка на западе Москвы связана с переделом бизнеса

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Причиной ночной перестрелки на западе Москвы, в ходе которой убили двух человек, могла стать попытка передела бизнеса между двумя группами уроженцев Чечни, заявил РИА Новости информированный источник.

В пятницу ночью на улице Крылатские холмы произошла потасовка со стрельбой между двумя группами людей. По официальным данным полиции, два человека погибли, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

"Перестрелка произошла между двумя группами чеченцев, которые не "поделили" бизнес", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи в настоящее время рассматривают эту версию произошедшего и еще несколько, суть которых источник не пояснил.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.