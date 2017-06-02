В Иркутской области в водохранилище обнаружили тела двух мальчиков

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Тела двух мальчиков без признаков насильственной смерти нашли в Братском водохранилище в Иркутской области, говорится в сообщении Следственного комитета.

В четверг в местное отделение полиции сообщили о пропаже двух маленьких мальчиков. Жители деревни, в которой проживали дети, обнаружили на берегу водохранилища детские тапочки. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Вечером этого же дня в Братском водохранилище сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены тела двух несовершеннолетних мальчиков без видимых следов насильственной смерти", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что мальчики воспитывались в благополучных семьях и не состояли на учете. Несчастный случай является основной версией случившегося. Для уточнения причины смерти назначен ряд экспертиз.