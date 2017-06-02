Двух жителей Приморья подозревают в контрабанде ценных пород леса в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Таможня возбудила 33 уголовных дела в отношении двух жителей Приморья, которые подозреваются в причастности к контрабанде ценных пород леса на 51,7 миллиона рублей в КНР, сообщает Уссурийская таможня.

"В 2015 году двое жителей Уссурийска объединились для оказания услуг по незаконному экспорту лесоматериалов за вознаграждение. По заказу владельца лесоматериалов – гражданина КНР, мужчина и женщина использовали реквизиты подставной фирмы для совершения таможенных операций… Самостоятельно изготавливали недействительные коммерческие документы: контракты, дополнительные соглашения к нему, инвойсы и другие", — говорится в сообщении.

По данным таможни, также они подделывали документы, необходимые для получения разрешений СИТЕС на экспорт леса. В общей сложности по поддельным документам было задекларировано 1955,8 кубометра лесоматериалов из древесины ясеня маньчжурского и дуба монгольского стоимостью 51,7 миллиона рублей, информирует таможня.

Данные породы древесины являются ценными и включены в перечень объектов конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

В отношении двух приморцев возбуждено 33 уголовных дела по статье "контрабанда… стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов". Нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.