На Чукотке свыше 470 человек застряли из-за задержки рейсов "ВИМ-Авиа"

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин доложил в Росавицию о ситуации в Анадыре, где из-за отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" свыше 470 человек не могут вылететь в Москву, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

В последнее время авиакомпания массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов, а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию. Накануне компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.

"Губернатор Чукотки уже доложил в Росавиацию о том, какая у нас сложилась ситуация. Сегодня свыше 470 человек — согласно купленным билетам — застряли в Анадыре из-за отмены 2 авиарейсов "ВИМ-Авиа". Это не только жители Анадыря, но и других населенных пунктов Чукотки. Они вынуждены ночевать в аэропорту, решается вопрос с расселением. Правительство региона сейчас работает над этим вопросом", — сказал собеседник.

Он также добавил, что ситуация осложняется тем, что начался период отпусков.