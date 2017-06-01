ГИБДД изучает видео с ездой на скорости 257 км/ч в Москве

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Госавтоинспекция изучает видеозапись, на которой стритрейсер на Mercedes-Benz разогнался до скорости более 250 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского управления ГИБДД.

Видеозапись размещена в Instagram любителя автомобилей Рашида Абдулмуслимова. На видео, которым заинтересовались в ГИБДД, водитель едет якобы по Кутузовскому проспекту по выделенной полосе, обгоняя поток машин на скорости 257 километров в час. Судя по данным в соцсетях, стритрейсер приехал в Москву из Махачкалы.

По словам собеседника агентства, по итогам проверки будет принято соответствующее правовое решение.