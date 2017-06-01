ГИБДД изучает видео с ездой на скорости 257 км/ч в Москве
17:1301.06.2017
(обновлено: 17:36 01.06.2017)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Госавтоинспекция изучает видеозапись, на которой стритрейсер на Mercedes-Benz разогнался до скорости более 250 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского управления ГИБДД.
Видеозапись размещена в Instagram любителя автомобилей Рашида Абдулмуслимова. На видео, которым заинтересовались в ГИБДД, водитель едет якобы по Кутузовскому проспекту по выделенной полосе, обгоняя поток машин на скорости 257 километров в час. Судя по данным в соцсетях, стритрейсер приехал в Москву из Махачкалы.
По словам собеседника агентства, по итогам проверки будет принято соответствующее правовое решение.
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Публикация от Ⓜ️🔵⚪️ (@rashid_abdulmuslimov) Май 10 2017 в 2:08 PDT