Прокуратура начала проверки после задержки рейсов "ВИМ-Авиа" в Турцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Начаты проверки по факту задержек отправки двух рейсов компании "ВИМ-Авиа" из Екатеринбурга в Турцию, сообщает в четверг Уральская транспортная прокуратура.

Как сообщалось ранее, в среду в турецкий Даламан из Екатеринбурга с задержкой почти на 16 часов вылетел лайнер компании "ВИМ-Авиа". Причиной задержки стало позднее прибытие борта. Кроме того, в четверг с 19.05 (17.05 мск) на 17.35 (15.35 мск) пятницы по той же причине была перенесена отправка другого самолета компании.

"В связи с многочасовой задержкой… рейса № NN9335, вылетающего по маршруту Екатеринбург – Даламан, Уральская транспортная прокуратура поручила провести проверку соблюдения прав пассажиров Свердловскому транспортному прокурору", — уточняет ведомство, добавляя, что еще одна проверка начата по факту задержки, имевшей место в четверг.

Уральская транспортная прокуратура также отмечает, что "информация о возможных нарушениях ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" лицензионного законодательства направлена Татарскому транспортному прокурору (по месту регистрации авиакомпании)".