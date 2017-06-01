Прокуратура начала проверки после задержки рейсов "ВИМ-Авиа" в Турцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Начаты проверки по факту задержек отправки двух рейсов компании "ВИМ-Авиа" из Екатеринбурга в Турцию, сообщает в четверг Уральская транспортная прокуратура.
"В связи с многочасовой задержкой… рейса № NN9335, вылетающего по маршруту Екатеринбург – Даламан, Уральская транспортная прокуратура поручила провести проверку соблюдения прав пассажиров Свердловскому транспортному прокурору", — уточняет ведомство, добавляя, что еще одна проверка начата по факту задержки, имевшей место в четверг.
Уральская транспортная прокуратура также отмечает, что "информация о возможных нарушениях ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" лицензионного законодательства направлена Татарскому транспортному прокурору (по месту регистрации авиакомпании)".