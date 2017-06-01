Пропавшую в Башкирии девочку нашли мертвой во дворе частного дома

УФА, 1 июн – РИА Новости, Рамля Салихова. Правоохранители нашли тело девятилетней девочки, пропавшей месяц назад в башкирском Белорецке, подозреваемый в убийстве ребенка задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Светлана Абрамова.

Девятилетняя девочка из башкирского города Белорецка 3 мая ушла в школу, больше ее не видели. В тот же день в полицию с заявлением о пропаже ребенка обратились родители. Для более эффективных следственных мероприятий было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сотни полицейских, спасателей и волонтеров искали школьницу, с каждым днем расширяя зону поиска. Башкирская полиция объявила награду в размере 300 тысяч рублей за информацию о местонахождении девочки.

"В результате кропотливой работы следственных органов и массива проведенных органами полиции оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность к совершению преступления одного из горожан. Им оказался 38-летний житель города Белорецка. В ходе проводимого следователями-криминалистами следственного действия на территории одного из домовладений по улице Фурманова города Белорецка было обнаружено тело девочки", — сообщила Абрамова.

Она отметила, что смерть ребенка насильственная.

"Подозреваемый в преступлении задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления", — пояснила собеседница агентства.