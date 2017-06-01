Пропавшую в Башкирии девочку нашли мертвой во дворе частного дома

УФА, 1 июн – РИА Новости, Рамля Салихова. Правоохранители нашли тело девятилетней девочки, пропавшей месяц назад в башкирском Белорецке, подозреваемый в убийстве ребенка задержан, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Светлана Абрамова.
"В результате кропотливой работы следственных органов и массива проведенных органами полиции оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность к совершению преступления одного из горожан. Им оказался 38-летний житель города Белорецка. В ходе проводимого следователями-криминалистами следственного действия на территории одного из домовладений по улице Фурманова города Белорецка было обнаружено тело девочки", — сообщила Абрамова.
Она отметила, что смерть ребенка насильственная.
"Подозреваемый в преступлении задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления", — пояснила собеседница агентства.