В Москве завершились основные работы по ликвидации последствий урагана

Светофор, поврежденный в результате урагана, в районе Тверской улицы в Москве

Светофор, поврежденный в результате урагана, в районе Тверской улицы в Москве

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Основные работы по ликвидации последствий шквала, сопоставимого по последствиям со смерчем, 29 мая в жилом секторе столицы завершены, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В понедельник днем по московскому региону прошел ураган. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200 человек.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.

"Поваленные стихией деревья распилены и вывезены с территорий дворов и внутриквартальных проездов. Идет выкорчевывание пней с последующим благоустройством поврежденных газонов и тротуаров, ремонтом асфальта", — рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в городе восстановлены все воздушные линии электропередач, практически полностью завершен ремонт поврежденных ураганом кровель жилых домов.

"Вывоз упавших деревьев с озелененных территориях закончится к вечеру пятницы. Оставшиеся работы закончат в течение двух ближайших дней", — добавил заммэра, отметив, что все внутриквартальные проезды свободны для движения транспорта.