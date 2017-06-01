В Москве завершились основные работы по ликвидации последствий урагана
13:5301.06.2017
(обновлено: 13:57 01.06.2017)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Основные работы по ликвидации последствий шквала, сопоставимого по последствиям со смерчем, 29 мая в жилом секторе столицы завершены, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В понедельник днем по московскому региону прошел ураган. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200 человек.
По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.
Часть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
Смерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
По данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
Больше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
В столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
На данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
В восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.
"Поваленные стихией деревья распилены и вывезены с территорий дворов и внутриквартальных проездов. Идет выкорчевывание пней с последующим благоустройством поврежденных газонов и тротуаров, ремонтом асфальта", — рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в городе восстановлены все воздушные линии электропередач, практически полностью завершен ремонт поврежденных ураганом кровель жилых домов.
"Вывоз упавших деревьев с озелененных территориях закончится к вечеру пятницы. Оставшиеся работы закончат в течение двух ближайших дней", — добавил заммэра, отметив, что все внутриквартальные проезды свободны для движения транспорта.
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