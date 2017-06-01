Суд арестовал еще одного фигуранта дела полковника МВД Дмитрия Захарченко

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта дела в отношении скандально известного полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Новый фигурант дела Захарченко — Виктор Клуженков — обвиняется в том, что был пособником при передаче взятки. Как выяснилось в суде, обвиняемый имеет среднее образование, официально нигде не работал. Вину в инкриминируемом преступлении не признает.

По словам следователя, Клуженков имел жилье и регистрацию в Москве, но дома не появлялся, до задержания проживал в разных гостиницах. Клуженков работал водителем семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. При этом, по словам защиты, он "в семье у Сенина работал с 2015 года, а инкриминируемое преступление относится к 2014 году".

"Следователем (Сергеем) Чернышовым было возбуждено дело в отношении Клуженкова", — сказала судья. Из оглашенных в суде материалов следует, что в рамках дела был допрошен генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, ранее возглавляющий управление Росгвардии по Московской области.

Ранее адвокат Захарченко сообщил в суде, что полковника подозревают в получении 800 тысяч долларов "при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина".

"Я не знаю ни Захарченко, ни Лаушкина", — сказал Клуженков в суде.

Полковник Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. Обвинение по новым эпизодам ему пока не предъявлено, он является подозреваемым в получении особо крупной взятки через посредника от неустановленного лица.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.