Суд арестовал еще одного фигуранта дела полковника МВД Дмитрия Захарченко

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта дела в отношении скандально известного полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам следователя, Клуженков имел жилье и регистрацию в Москве, но дома не появлялся, до задержания проживал в разных гостиницах. Клуженков работал водителем семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. При этом, по словам защиты, он "в семье у Сенина работал с 2015 года, а инкриминируемое преступление относится к 2014 году".
"Следователем (Сергеем) Чернышовым было возбуждено дело в отношении Клуженкова", — сказала судья. Из оглашенных в суде материалов следует, что в рамках дела был допрошен генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, ранее возглавляющий управление Росгвардии по Московской области.
Ранее адвокат Захарченко сообщил в суде, что полковника подозревают в получении 800 тысяч долларов "при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина".
"Я не знаю ни Захарченко, ни Лаушкина", — сказал Клуженков в суде.
Полковник Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. Обвинение по новым эпизодам ему пока не предъявлено, он является подозреваемым в получении особо крупной взятки через посредника от неустановленного лица.
При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.