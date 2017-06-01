Венедиктов не собирается заявлять в полицию после инцидента с виски

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов не будет подавать заявление в полицию после того, как его облили виски активисты "Другой России" в Санкт-Петербурге.

"Нет, я не подал заявление. Считаю неправильным подавать заявление в тот момент, когда других людей увечили — Кашина и Навального. Я практически не пострадал, поэтому я заявление подавать не буду", — сказал Венедиктов РИА Новости на полях ПМЭФ.

Как сообщалось 21 мая, Венедиктова облили виски во время публичной дискуссии "Открытая библиотека", видеозапись была опубликована в соцсети "ВКонтакте". На записи видно, как на сцену выбежали три человека и облили главреда "Эха" жидкостью из бутылок, один из нападавших заявил, что это акция "Другой России". Позднее Венедиктов написал в Twitter, что виски был разбавлен.

"Другая Россия" — незарегистрированная российская политическая партия, учрежденная в июле 2010 года на съезде в Москве. В январе 2011 года партии было отказано в официальной регистрации. "Другая Россия" выступает за гражданский национализм, революционный социализм и прямую демократию. Члены организации неоднократно подвергались уголовному преследованию за участие в запрещенной Национал-большевистской партии.