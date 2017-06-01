ФАС возбудит дело против LG за координацию цен на смартфоны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение 10 дней возбудит антимонопольное дело против южнокорейской LG из-за координации цен на смартфоны в России, документы находятся на финальной стадии, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Цариковский 18 мая сообщил, что по итогам проверки ценообразования на смартфоны LG было принято решение о возможности возбуждения антимонопольного дела против компании.
"Оно (дело против LG — ред.) буквально на финальной, технологической стадии возбуждения. Можно с уверенностью сказать, что в течение 10 дней оно будет возбуждено", — сказал Цариковский.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.