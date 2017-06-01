ФАС возбудит дело против LG за координацию цен на смартфоны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение 10 дней возбудит антимонопольное дело против южнокорейской LG из-за координации цен на смартфоны в России, документы находятся на финальной стадии, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.

В декабре 2016 года ФАС направила компаниям LG, Alcatel, Sony и Asus запросы в связи с жалобами на ценовые сговоры на смартфоны этих производителей в России. При этом служба проводила также проверки цен на смартфоны Samsung. В середине февраля служба сообщила, что не выявила нарушений при анализе ценообразования на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus.

Цариковский 18 мая сообщил, что по итогам проверки ценообразования на смартфоны LG было принято решение о возможности возбуждения антимонопольного дела против компании.

"Оно (дело против LG — ред.) буквально на финальной, технологической стадии возбуждения. Можно с уверенностью сказать, что в течение 10 дней оно будет возбуждено", — сказал Цариковский.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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