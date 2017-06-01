Ошибка пилота: Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные назвали возможную причину крушения самолет Ту-154 над Черным морем. По данным Минобороны, катастрофа могла случиться из-за ошибки пилота.

Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, разбился вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря прошлого года. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять сотрудников российских телеканалов (Первый канал, НТВ и "Звезда"), а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Останки погибших и обломки лайнера спасатели нашли на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

Изначально военные рассматривали около десятка версий случившегося, в том числе и теракт. Однако ФСБ практически сразу исключила такую возможность.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ведомстве "на 99 процентов" определили причину падения лайнера. Тогда он пообещал, что результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время.

Что произошло

В комиссию по расследованию причин катастрофы Ту-154 вошли, кроме военных, представители Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна "Туполев".

Эксперты внимательно проанализировали все обстоятельства, предшествовавшие катастрофе, а также изучили технические параметры полета Ту-154 с момента вылета из аэропорта Сочи.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", — сообщили в Минобороны.

Специалисты изучали и вопрос загруженности судна. В апреле в СМИ появилась информация о том, что крушение могло произойти из-за перегруза лайнера. Тогда журналисты утверждали, что вместо нормативных 98 тонн вес самолета при взлете якобы составил более 110 тонн.

В результате Минобороны не нашло "нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 килограммов".

Согласно выводам комиссии, никаких нарушений правил заправки самолета в аэропорту Сочи или воздействия внешних факторов также не было.

СК продолжает работу

Впрочем, ставить точку в расследовании причин катастрофы пока рано. Следственный комитет продолжает расследование причин трагедии.

В начале мая источник РИА Новости рассказал, что следствие по уголовному делу было продлили до 25 июня. При этом даже эта дата не является окончательной.

"Это (продление следствия — ред.) не означает, что 25 июня следствие будет завершено. Дело сложное, поэтому не надо торопить следователей — они и так работают в непростом режиме", — пояснил тогда собеседник РИА Новости.

В конце апреля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала журналистам, что причины крушения самолета назовут только после проведения всех необходимых летно-технических экспертиз.

Что известно о последнем полете Ту-154

Разбившимся самолетом управлял опытный пилот. По данным Минобороны, майор Роман Волков "налетал" около четырех тысяч часов, из них полторы тысячи — именно на Ту-154.

В конце декабря начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Байнетов рассказал, что максимальная высота, на которую поднялся самолет, составила около 250 метров, а скорость — в пределах 360-370 километров в час.

Тогда же военные заявили, что "особая ситуация" на борту лайнера продолжалась порядка десяти секунд, после чего Ту-154 упал в воду.

Что представляет собой Ту-154

Различные модификации Ту-154 серийно выпускались с 1970 до 1998 года. Затем мелкосерийное производство было налажено на самарском авиазаводе, однако в 2013м самолет был полностью снят с производства.

Ту-154 — самый массовый советский реактивный пассажирский самолет. До конца 2000-х годов он оставался одним из основных лайнеров на маршрутах средней дальности.

Согласно открытым данным, за годы эксплуатации было потеряно 72 Ту-154. Крушение под Сочи в декабре прошлого года стало последней катастрофой с участием этого самолета.

В конце декабря Сергей Байнетов заявил, что после трагедии над Черным морем Минобороны, скорее всего, не будет выводить Ту-154 из эксплуатации.

"Зачем выводить из эксплуатации самолет, который себя достаточно неплохо зарекомендовал? Самолеты, которые выполняют полеты, технически готовы. Проводятся регламентные работы, проводятся ремонтные работы в соответствии с графиком", — отметил тогда генерал.

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