США
1.061 июня08:30МСК
USD56.69+0.17
EUR63.41+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Ошибка пилота: Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем

Сюжет:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (228)
08:1501.06.2017
(обновлено: 08:21 01.06.2017)
05710
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОбломки упавшего у берегов Сочи Ту-154. Архивное фотоОбломки упавшего у берегов Сочи Ту-154. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные назвали возможную причину крушения самолет Ту-154 над Черным морем. По данным Минобороны, катастрофа могла случиться из-за ошибки пилота.

Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Шойгу сообщил о завершении работ на месте крушения Ту-154 в Черном море
Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, разбился вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря прошлого года. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять сотрудников российских телеканалов (Первый канал, НТВ и "Звезда"), а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Останки погибших и обломки лайнера спасатели нашли на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

Изначально военные рассматривали около десятка версий случившегося, в том числе и теракт. Однако ФСБ практически сразу исключила такую возможность.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ведомстве "на 99 процентов" определили причину падения лайнера. Тогда он пообещал, что результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время.

Поисковые работы в акватории Черного моря
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкВ поисковой операции задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катера.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В поисковой операции задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катера.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкНочью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета - несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета - несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкВ поисковой операции участвуют 192 водолаза. Обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В поисковой операции участвуют 192 водолаза. Обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкПо информации на утро вторника, поисковики обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По информации на утро вторника, поисковики обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа месте катастрофы приступили к посменной работе два глубоководных батискафа Русского географического общества.Продолжаются поисковые работы в районе авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
На месте катастрофы приступили к посменной работе два глубоководных батискафа Русского географического общества.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСпасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.Продолжаются поисковые работы в районе авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкОсновной бортовой самописец с разбившегося Ту-154 обнаружен утром во вторник на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон", его доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Основной бортовой самописец с разбившегося Ту-154 обнаружен утром во вторник на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон", его доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкСпасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкВ районе проведения операции на месте крушения Ту-154 близ Сочи поднята и доставлена на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В районе проведения операции на месте крушения Ту-154 близ Сочи поднята и доставлена на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкВсего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 12 самолетов и 5 вертолетов.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 12 самолетов и 5 вертолетов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПоисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПоисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПоисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
/

Что произошло

В комиссию по расследованию причин катастрофы Ту-154 вошли, кроме военных, представители Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна "Туполев".

Обломки упавшего у берегов Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, собранные на территории сочинского аэропорта
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
СК уточнил, когда примет окончательное решение о причинах крушения Ту-154
Эксперты внимательно проанализировали все обстоятельства, предшествовавшие катастрофе, а также изучили технические параметры полета Ту-154 с момента вылета из аэропорта Сочи.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", — сообщили в Минобороны.

Специалисты изучали и вопрос загруженности судна. В апреле в СМИ появилась информация о том, что крушение могло произойти из-за перегруза лайнера. Тогда журналисты утверждали, что вместо нормативных 98 тонн вес самолета при взлете якобы составил более 110 тонн.

В результате Минобороны не нашло "нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 килограммов".

Согласно выводам комиссии, никаких нарушений правил заправки самолета в аэропорту Сочи или воздействия внешних факторов также не было.

СК продолжает работу

Впрочем, ставить точку в расследовании причин катастрофы пока рано. Следственный комитет продолжает расследование причин трагедии.

Обломки, упавшего у берегов Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, собранные на территории сочинского аэропорта
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Источник: следствие по крушению Ту-154 в районе Сочи продлили на два месяца
В начале мая источник РИА Новости рассказал, что следствие по уголовному делу было продлили до 25 июня. При этом даже эта дата не является окончательной.

"Это (продление следствия — ред.) не означает, что 25 июня следствие будет завершено. Дело сложное, поэтому не надо торопить следователей — они и так работают в непростом режиме", — пояснил тогда собеседник РИА Новости.

В конце апреля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала журналистам, что причины крушения самолета назовут только после проведения всех необходимых летно-технических экспертиз.

Что известно о последнем полете Ту-154

Самолет Ан-26. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Крушения военных самолетов в мире в 2016-2017 годах
Разбившимся самолетом управлял опытный пилот. По данным Минобороны, майор Роман Волков "налетал" около четырех тысяч часов, из них полторы тысячи — именно на Ту-154.

В конце декабря начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Байнетов рассказал, что максимальная высота, на которую поднялся самолет, составила около 250 метров, а скорость — в пределах 360-370 километров в час.

Тогда же военные заявили, что "особая ситуация" на борту лайнера продолжалась порядка десяти секунд, после чего Ту-154 упал в воду.

Что представляет собой Ту-154

Различные модификации Ту-154 серийно выпускались с 1970 до 1998 года. Затем мелкосерийное производство было налажено на самарском авиазаводе, однако в 2013м самолет был полностью снят с производства.

Ту-154 — самый массовый советский реактивный пассажирский самолет. До конца 2000-х годов он оставался одним из основных лайнеров на маршрутах средней дальности.

Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
СК опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза
Согласно открытым данным, за годы эксплуатации было потеряно 72 Ту-154. Крушение под Сочи в декабре прошлого года стало последней катастрофой с участием этого самолета.

В конце декабря Сергей Байнетов заявил, что после трагедии над Черным морем Минобороны, скорее всего, не будет выводить Ту-154 из эксплуатации.

"Зачем выводить из эксплуатации самолет, который себя достаточно неплохо зарекомендовал? Самолеты, которые выполняют полеты, технически готовы. Проводятся регламентные работы, проводятся ремонтные работы в соответствии с графиком", — отметил тогда генерал.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>

Крушение самолета Ту-154 в Сочи
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Крушение самолета Ту-154 в Сочи
Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена