Комиссия не выявила нарушений правил заправки упавшего в Черное море Ту-154

Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи

Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море в декабре 2016 года, не выявила нарушений правил заправки самолета, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов", — говорится в итогах расследования катастрофы, опубликованных военным ведомством.

Отмечается, что комиссия не выявила "нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 килограммов".