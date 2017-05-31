В Самаре вербовщика ИГ* приговорили к восьми годам колонии

САМАРА, 31 мая — РИА Новости. Мужчину, пытавшегося вербовать самарцев в ИГ, приговорили к 8 годам колонии, сообщает СУСК по Самарской области.

"Приговором суда Рахмонберди Рашидову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Мужчину пришли виновным по части 1 статьи 205.1 УК РФ "Склонение лица к совершению преступлений в сфере терроризма" и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признанной террористической".

По версии следствия, 23-летний мужчина уговаривал своих знакомых, исповедующими ислам, поехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне ИГ (запрещена в РФ — ред.). Знакомые Рашидова на его уговоры не отреагировали и отказались от участия в деятельности террористической организации.

Как сообщает СУСК по региону, в 2016 году Рашидов в ходе переписки по телефону со своим знакомым, воюющими в САР на стороне террористов, подтвердил свое намерение выехать в Сирию. Примкнуть к ИГ мужчина не смог, поскольку был задержан за административное правонарушение и помещён в специализированный изолятор.

* Террористическая организация, запрещенная в России.