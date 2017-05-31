Судебное следствие по делу об убийстве Немцова завершено, сообщил адвокат

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Московский окружной военный суд завершил судебное следствие по делу об убийстве Бориса Немцова, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Вадим Прохоров.

"Судебное следствие завершилось, суд 1 июня перейдет к прениям сторон", — сказал Прохоров. Он предположил, что прокуратуре для выступления хватит одного дня, затем выступят представители семьи погибшего, а потом очередь выступать перейдет к адвокатам подсудимых.

Поскольку процесс проходит с участием присяжных заседателей, то прокурор не будет просить об определенном наказании. Стороны по делу лишь выскажутся о степени доказанности предъявленных обвинений и проанализируют доказательства.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.