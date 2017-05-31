Женщина получила ожоги в Бийске из-за невыявленного дефекта теплосетей

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Обрушение грунта на теплотрассе, которое привело к падению женщины в ров с горячей водой, стало следствием невыявленного дефекта не теплосетях в ходе гидравлических испытаний, сообщил РИА Новости представитель "Бийскэнерго".

Происшествие произошло около одного из домов по улице Мерлина в Бийске Алтайского края. В образовавшийся ров из-за повреждения на теплотрассе АО "БийскэнергоТеплоТранзит" (обслуживает магистральные и квартальные тепловые сети от ТЭЦ "Бийскэнерго") провалилась женщина, проходившая мимо. В настоящее время женщина с обширными ожогами находится в городской больнице.

"Это неоформленный газон между жилым домом и проезжей частью. Визуально дефекта не было видно, когда она туда наступила. Женщина провалилась в пустоту, которая образовалась из-за невыявленного дефекта после гидравлических испытаний", — сообщил собеседник агентства.

Гидравлические испытания — обязательная процедура, которую проводят тепловые компании по завершении отопительного сезона. Сети испытываются на прочность, тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя. Цель гидравлических испытаний — выявить слабые места сетей и устранить их за лето, чтобы в зимнее время было как можно меньше инцидентов. Такой опыт применяется сегодня почти во всех странах, где есть централизованное теплоснабжение.

Однако в связи с высокой изношенностью сетей во время испытаний, которые теперь проводятся 1 раз в год, очень трудно выявить все возникшие дефекты. "Мы в СМИ заранее оповещали о проведении испытаний, все выявленные повреждения огородили по всем нормам железобетонными конструкциями. Но очень трудно за время испытаний обнаружить все дефекты", — пояснил представитель компании.

В настоящее время Следственный комитет по Алтайскому краю выясняет причины произошедшего. Компания поддерживает связь с родственниками потерпевшей и оказывает всю необходимую помощь, заверили в "Бийскэнерго".