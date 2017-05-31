Двоих жителей Ростовской области подозревают в подготовке теракта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая – РИА Новости, Иван Капустин. Двое жителей Ростовской области арестованы по подозрению в подготовке теракта в одном из торговых центров, говорится в сообщении Следственного комитета России.

"Седьмым следственным управлением (с дислокацией в Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.30, п. "а" ч.2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в конце марта – начале апреля 2017 года двое жителей Ростовской области готовились к совершению террористического акта в одном из торговых центров. Для этого они, как полагают следователи, незаконно приобрели и хранили в квартире одного из них три тротиловые шашки общей массой 600 граммов и электрический детонатор.

Подозреваемые в данный момент задержаны, взрывчатые вещества изъяты. В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.