Молния и град повредили пассажирский самолет, садившийся в Барнауле

БАРНАУЛ, 31 мая — РИА Новости. Молния и град повредили летевший из Красноярска пассажирский самолет авиакомпании "Красавиа" во время посадки в аэропорту Барнаула, сообщает в среду Барнаульская транспортная прокуратура.

"При подлете к Барнаулу самолет Ан-26 попал в грозовое облако. После благополучного приземления выяснилось, что во время полета молния ударила в обтекатель антенны бортового локатора", — отметили в ведомстве.

Обратный рейс в Красноярск был задержан на восемь часов. В результате авиакомпания направила в Барнаул резервный борт, чтобы доставить в Красноярск 33 пассажира, в том числе троих детей.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Расследование инцидента с повреждением обтекателя РЛС на борту самолета Ан-26 сейчас проводит и специальная комиссия Росавиации.

Во вторник в Алтайском крае прошел грозовой фронт со штормовым ветром. По данным ГУМЧС, скорость ветра достигала 34 метров в секунду.