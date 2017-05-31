Экс-главу Удмуртии оставили в СИЗО, несмотря на признание вины

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил до 4 сентября арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева по делу о получении взятки в 140 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее прокуратура и назначенный государством адвокат сообщили, что экс-глава региона признает вину. Сам Соловьев на заседании лишь попросил выпустить его из СИЗО под домашний арест. Прокуратура и следствие выступали против.

Расследование продлено до года, то есть до 14 октября. Допрошены около 30 человек, следует из оглашенных в суде материалов.

Следователь заявил, что "вина Соловьева по двум эпизодам получения взятки подтверждается, в том числе, показаниями самого Соловьева".

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. За это Соловьев, считают в СК РФ, должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.