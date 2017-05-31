"Яндекс.Такси" заблокировал водителя, подозреваемого в изнасиловании

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Яндекс.Такси" совместно с таксопарком-партнером выясняет ситуацию с водителем в Москве, которого пассажирка обвинила в изнасиловании; до изучения обстоятельств он отключен от системы "Яндекс.Такси", сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в среду СМИ сообщили, что клиентка "Яндекс.Такси" обратилась в полицию и заявила, что водитель изнасиловал ее и ограбил. По ее оценке, общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

В "Яндекс.Такси" рассказали, что девушка обратилась в службу поддержки компании, которая ей сразу отправила всю информацию о поездке, водителе, таксопарке, в котором он числится, и автомобиле.

"Вместе с таксопарком-партнером мы разбираемся в ситуации и предоставляем правоохранительным органам всю необходимую информацию для расследования", — сказали в "Яндекс.Такси".

"Водитель заблокирован в системе "Яндекс.Такси" как минимум до выяснения всех обстоятельств происшествия", — добавил представитель компании.