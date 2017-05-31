Экс-глава Удмуртии признал вину по делу о взятке

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признал вину в получении взятки в 140 миллионов рублей, заявила прокурор в среду в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении срока его ареста.

"Несмотря на то, что Соловьев признал вину, это не меняет оснований для продления ему ареста", — заявила представитель обвинения.

По словам назначенного государством адвоката Соловьева, бывший глава региона не только признал вину, но и сотрудничает со следствием. В связи с этим защита и сам Соловьев просили перевести его из СИЗО под домашний арест.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. За это Соловьев, считают в СК РФ, должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.