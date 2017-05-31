В Ингушетии из-за непогоды без света остаются шесть тысяч человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Около 6 тысяч потребителей в республике Ингушетия остаются без электроснабжения из-за сильного дождя, града и ветра, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Из-за неблагоприятных погодных условий 31 мая с 11.40 на территории Ингушетии происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (Ингушский филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа"). Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей — около 19,5 тысячи человек, мощность отключенных потребителей — 17 МВт.

"Без электроснабжения остаются около 6 тысяч человек, мощность 5 МВт. Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 9 бригад в составе 27 человек и 9 единиц специальной техники.

Отмечается, что ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя Министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.