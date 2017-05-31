Суд оштрафовал сибирячку за покупку шпионской флешки на AliExpress

КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Барабинский районный суд Новосибирской области признал виновной местную жительницу в покупке в интернете цифрового диктофона, замаскированного под флеш-карту, и оштрафовал ее на 8 тысяч рублей, сообщили в суде Барабинска.

По его данным, женщина приобрела "через сайт www.ru.aliexpress.com специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации, а именно цифровой диктофон аккумуляторной записи, корпус которого выполнен в виде флеш-карты".

"Однако довести свой преступный умысел до конца не удалось по не зависящим от нее обстоятельствам, так как сотрудники таможенного поста Кольцовской таможни…, расположенной в городе Екатеринбург, обнаружили и изъяли международное почтовое отправление, которое следовало из Китайской Народной Республики на территорию РФ в адрес получателя".

По данным суда, подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьями 30 части 3 и 138.1 УК РФ (покушение на незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам".

"Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", — сообщает райсуд.