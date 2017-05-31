Треть ущерба автовладельцам от урагана в Москве покрыта каско

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сумма ущерба, нанесенного столичным автовладельцам шквалистым ветром 29 мая, предварительно оценивается в сумму до 200 миллионов рублей, из них треть покрывается страховкой, сообщается в совместном пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным данным от СК РФ, в Москве и области пострадали от стихии около 200 человек, 15 погибли. Согласно последней информации от МЧС, в столице были повалены свыше 17 тысяч деревьев, получили повреждения более 2,1 тысячи единиц автотранспорта.

"Сумма ущерба, нанесенного столичным автовладельцам шквалистым ветром 29 мая, предварительно оценивается в сумму до 200 миллионов рублей, из них страховкой обеспечена треть столичного автопарка", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Москва относится к числу регионов, где довольно новый и дорогой автопарк, и здесь охват добровольным автострахованием высокий — по числу заключенных договоров примерно 30% приходится на Москву, а по совокупной собираемой премии — 50% сборов по автокаско страховщики получают в столице.