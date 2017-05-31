Под Тюменью паводок изолировал поселок, в котором живут более 200 человек

Частный дом в Тюменской области, подтопленный в результате паводка. Архивное фото

Частный дом в Тюменской области, подтопленный в результате паводка. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Часть одного из мостов через реку Ишим обвалилась из-за паводка в Тюменской области, в результате чего отрезанным оказался поселок Кош-Карагай с населением более 200 человек, сообщает в среду ГУМЧС по региону.

"В результате интенсивного подъема воды и сильного течения при паводке на реке Ишим произошло разрушение пролета автомобильного моста между деревнями Кош-Карагай и Марково. Кош-Карагай оказался отрезан от прямого автомобильного сообщения. Там находятся 99 домов. Проживают более 220 человек, в том числе 30 детей", — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в поселке организована круглосуточная работа переправы. При помощи плавающего транспортера туда доставили пожарный автомобиль. Вопросы социального, медицинского, продовольственного обеспечения решены в полном объеме, отметил собеседник агентства.

Кроме того, по информации ведомства, в районе поселка Серебрянка промыло земляную насыпь, там сейчас создаются каналы для отвода воды с огородов.

По сведениям ГУМЧС, на утро среды в городе Ишим остаются подтопленными 1780 садовых участков, в Ишимском районе – 25 домов и 674 огорода, в Абатском районе – 270 участков, в Викуловском – 34 дома.