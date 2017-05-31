Под Тюменью паводок изолировал поселок, в котором живут более 200 человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Часть одного из мостов через реку Ишим обвалилась из-за паводка в Тюменской области, в результате чего отрезанным оказался поселок Кош-Карагай с населением более 200 человек, сообщает в среду ГУМЧС по региону.
"В результате интенсивного подъема воды и сильного течения при паводке на реке Ишим произошло разрушение пролета автомобильного моста между деревнями Кош-Карагай и Марково. Кош-Карагай оказался отрезан от прямого автомобильного сообщения. Там находятся 99 домов. Проживают более 220 человек, в том числе 30 детей", — сказал представитель ведомства.
Он добавил, что в поселке организована круглосуточная работа переправы. При помощи плавающего транспортера туда доставили пожарный автомобиль. Вопросы социального, медицинского, продовольственного обеспечения решены в полном объеме, отметил собеседник агентства.
Кроме того, по информации ведомства, в районе поселка Серебрянка промыло земляную насыпь, там сейчас создаются каналы для отвода воды с огородов.
По сведениям ГУМЧС, на утро среды в городе Ишим остаются подтопленными 1780 садовых участков, в Ишимском районе – 25 домов и 674 огорода, в Абатском районе – 270 участков, в Викуловском – 34 дома.
Ишимский район Тюменской области оказался подтоплен в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.
На утро 11 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатском составил 916 сантиметров при критическом историческом максимуме в 1069 сантиметров.
В результате паводка в регионе оказались подтоплены более ста жилых домов и около шести с половиной тысяч садоводческих участков.
В Ишиме и Ишимском районе были эвакуированы почти 500 человек.
В результате паводка в Ишимском районе пострадал аэродром авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Оказались затоплены девять самолетов, гараж с автомобилями и частично некоторые здания.
После того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.
С подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.
Еще один Ил-76 доставит в зону подтопления спасателей Центра "Лидер" с оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.
Как сообщил губернатор региона Владимир Якушев, источником паводка в городе Ишиме стал большой объем воды, сброшенный с Сергеевского водохранилища в Казахстане.
Глава региона пояснил, что тюменских властей извещали о планируемом сбросе, однако предоставленная информация оказалась недостоверной.
"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.
В связи с резким подъемом воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области был введен режим ЧС.
В микрорайоне Серебрянка в зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц, поэтому началась эвакуация местных жителей.
Для жителей подтопленных микрорайонов в Ишиме созданы пункты временного размещения.
Дорога в городе Ишим оказалась подтоплена в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.