Ураган в Москве повалил более 17 тысяч деревьев

Работники коммунальных служб отпиливают ветки поваленных деревьев в одном из дворов Москвы

Работники коммунальных служб отпиливают ветки поваленных деревьев в одном из дворов Москвы

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Свыше 17 тысяч деревьев повалены в Москве, по уточненным данным, в результате прохождения мощного атмосферного фронта, сообщил РИА Новости в среду представитель МЧС России.

Ранее ведомство сообщило, что в Центральной России ураган повалил свыше 20,5 тысяч деревьев, повреждены крыши более 320 домов.

"В Москве произошли падения более 17 тысяч деревьев, повреждены кровли более 282 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения более 2,13 тысячи единиц автотранспорта", — сказал собеседник агентства.

По его словам, стихия также привела к задержке в движении более 130 пассажирских поездов пригородного сообщения, 23 пассажирских поездов дальнего следования, были отменены 4 аэроэкспресса Внуковского направления.

Смерч прошел по столичному региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области — еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области.