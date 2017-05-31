Ураган в Москве повалил более 17 тысяч деревьев
10:2131.05.2017
(обновлено: 10:22 31.05.2017)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Свыше 17 тысяч деревьев повалены в Москве, по уточненным данным, в результате прохождения мощного атмосферного фронта, сообщил РИА Новости в среду представитель МЧС России.
Ранее ведомство сообщило, что в Центральной России ураган повалил свыше 20,5 тысяч деревьев, повреждены крыши более 320 домов.
"В Москве произошли падения более 17 тысяч деревьев, повреждены кровли более 282 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения более 2,13 тысячи единиц автотранспорта", — сказал собеседник агентства.
В понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду.
Ветер в столице повалил тысячи деревьев.
Ветром срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.
Поваленный светофор на Тверском бульваре в Москве.
Погибли шестнадцать человек, еще около ста пятидесяти пострадали.
Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.
Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".
Поваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.
В Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.
Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.
По его словам, стихия также привела к задержке в движении более 130 пассажирских поездов пригородного сообщения, 23 пассажирских поездов дальнего следования, были отменены 4 аэроэкспресса Внуковского направления.
Смерч прошел по столичному региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области — еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области.
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