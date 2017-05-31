Суд в Братске назначил принудительное лечение женщине, убившей своих детей

ИРКУТСК, 31 мая – РИА Новости. Иркутский областной суд города Братска назначил принудительное лечение женщине, задушившей двух своих детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Иркутского областного суда.

"Иркутским областным судом города Братска было вынесено решение о применении принудительной меры медицинского характера к женщине, убившей двоих своих детей. Лечение женщина будет проходить в специализированном стационаре. Срок лечения в таких случаях не устанавливается", — сообщил представитель пресс-службы Иркутского областного суда.

Инцидент произошел в Братске 19 января 2017 года. В полицию позвонила 31-летняя женщина и сообщила, что убила своих детей. Правоохранители приехали на место преступления и обнаружили в квартире тела пятилетней девочки и двухлетнего мальчика. Известно, что до происшествия женщина несколько раз обращалась за консультациями к психиатру.