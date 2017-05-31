Житель Приморья выплатит 1,7 миллиона рублей за убийство тигрицы

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая — РИА Новости. Суд назначил исправительные работы и выплату почти 1,7 миллиона рублей жителю Приморья, признанному виновным в гибели молодой тигрицы в августе 2015 года, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".
Молодая тигрица с перебитыми задними лапами обнаружена местным жителем в 2015 году в трех километрах от села Кишиневка. Тигрицу перевезли во Владивосток в ветеринарную клинику, где ей сделали сложную операцию. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, и животное погибло.
"Суд признал его виновным и назначил условное наказание в виде исправительных работ с испытательным сроком на 1 год и 10 месяцев. Суд постановил взыскать с виновного в гибели тигрицы в доход государства 1 миллион 678 тысяч 600 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного объекту животного мира, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Ружье "ИЖ-27Е", которое является орудием преступления, конфисковано", — говорится в сообщении.
Отмечается, что экспертиза, проведенная с участием WWF России и Центра "Амурский тигр", помогла доказать, что охотник намеренно застрелил тигрицу, которая не угрожала его жизни.
"Хотелось бы, чтобы прокуратура обратила внимание и на других участников процесса незаконной охоты, установленных в ходе судебных слушаний, и дала оценку их действиям. Стоит добавить, что погибшая тигрица дала нам неоценимый опыт, который в 2017 помог в спасении тигренка, получившего прозвище Сайхан", — рассказал директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Раненого Сайхана обнаружили в середине января в Пожарском районе Приморского края, его в тяжелом состоянии доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары боролись за его жизнь. Полиция возбудила уголовное дело. За достоверную информацию об обстоятельствах инцидента экологи назначили награду в 150 тысяч рублей. Сообщалось, что у тигра были повреждены глаз и кости черепа. Его успешно прооперировали 25 января, сейчас зверь идет на поправку.
Рисунок полос уникален для каждого тигра: в природе не встретить двух животных с одинаковым узором на шкуре.
Окрас выполняет и практическую функцию — он является маскировкой.
Сила тигра такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м.
Места обитания тигра — долины горных рек и пади с лесной растительностью маньчжурского типа с преобладанием дуба и кедра.
Длина тела амурских тигров составляет примерно 2 м, а средний вес может достигать 300 кг, поэтому вопрос добычи пропитания для тигров всегда в приоритете.
Область обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР.
Тигр питается исключительно животной пищей. Основу рациона составляют изюбрь, кабан и пятнистый олень.
Своё доброе расположение и дружелюбие амурские тигры выражают с помощью прикосновений головами, мордами и трения боками.
Состояние тигриной популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы.
Амурский тигр никогда не нанесёт вреда нарушителю его территории, если им является самка с детёнышами.
Уссурийский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.
Если тигр слишком уж разомлеет, то даже может начать мурлыкать.
Тигр старается не использовать свою силу без особой надобности. Даже в случае, когда драка за территорию или за пищу неизбежна, амурские тигры сначала предупреждают злоумышленника, гремя хвостом.
Скоростные характеристики тигра тоже поражают — по снегу он способен развивать скорость до 80 км/ч. Быстротой он уступает лишь гепарду.
Каждый взрослый тигр живёт на определённом участке обитания, средний размер которого у самок составляет от 250 до 450 кв. км, у самцов — до 2 тыс. кв. км.