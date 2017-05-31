СМИ: сотрудники Росгвардии могут ответить за нападение на УФСБ в Хабаровске

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Руководство Росгвардии направило в Генпрокуратуру и Следственный комитет материалы о возбуждении дела в отношении сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы Хабаровского края, которые сфальсифицировали проверку стрелкового клуба в Хабаровске, пишет газета "Коммерсант".

По данным источников издания, масштабная проверка всех спортивных стрелковых клубов РФ началась в апреле после того, как в одном из клубов Москвы 15-летний подросток, смертельно ранив инструктора, сбежал с пистолетом, но позже погиб под колесами поезда.

По итогам проверки в апреле отчитался замначальника управления Росгвардии по Хабаровскому краю — начальник регионального центра лицензионно-разрешительной работы Александр Простакишин. По данным издания, из его сообщения следовало, что все объекты проверены и никаких существенных нарушений не выявлено.

Однако через неделю в Хабаровске местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе, застрелил сотрудника ФСБ и одного посетителя приемной регионального управления спецслужбы, еще один человек — гражданин Киргизии — получил ранение. Перед нападением нападавший похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

В рамках расследования дела по данном факту, в частности, было установлено, что на самом деле никакой проверки в клубе не проводилось: инспектор на место не выезжал, а сам акт проверки сфальсифицировал, пишет издание. Кроме того, оказалось, что, в соответствии с лицензией, клуб мог заниматься только подготовкой частных охранников, а не предоставлять за плату спортивное и боевое оружие для стрельбы.

По данным издания, в настоящее время Росгвардия готовит документы на увольнение Простакишина, отправившего липовый рапорт о проведенных проверках в Москву, а также двух его подчиненных, которые непосредственно должны были побывать в клубе. Более мягкое, дисциплинарное наказание понесут, по данным "Ъ", и ряд других офицеров Росгвардии. Выговоры и предупреждения грозят еще нескольким сотрудникам.