Сотрудники Росгвардии спасли ребенка от падения с восьмого этажа

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно со спасателями сняли с подоконника открытого окна квартиры на восьмом этаже в Санкт-Петербурге пятилетнего ребенка, который выполз на окно, пока его пьяная мать спала, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Сегодня около пяти часов дня очевидцы сообщили о том, что в открытом окне одной из квартир на восьмом этаже дома № 38/2 по Индустриальному проспекту в Петербурге стоит маленький ребенок. На место немедленно прибыл патрульный наряд вневедомственной охраны, который убедился в достоверности информации и вызвал сотрудников МЧС", — сообщили в пресс-службе.

Пока спасатели ехали, сотрудники Росгвардии установили квартиру, в которой находился ребенок, а после совместно с МЧС вскрыли входную дверь и сняли с подоконника открытого окна пятилетнего мальчика.

"При этом в квартире находилась спящая 43-летняя мать в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыла следственно-оперативная группа. Ребенок передан отцу, а женщина доставлена в территориальный отдел полиции", — добавили в ведомстве