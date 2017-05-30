В Москве годовалый ребенок погиб под упавшим шкафом

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Годовалый ребенок погиб под упавшим шкафом в квартире в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Днем 30 мая 2017 года при проведении косметических ремонтных работ в квартире, расположенной в 20-м микрорайоне города Зеленограда, на годовалого мальчика упал платиной шкаф. В результате полученных травм мальчик скончалась на месте происшествия", — сказал она.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.