В Воронеже более тысячи домов остались без воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 30 мая — РИА Новости. Жители более 1 тысячи домов разной этажности в трех районах Воронежа остались без воды из-за срочных работ по замене затвора на магистральном трубопроводе, сообщает "Росводоканал-Воронеж".

"Бригада аварийно-восстановительных работ ООО "РВК-Воронеж" проводит срочную замену затвора на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм", — говорится в сообщении.

По данным предприятия, в результате с 18.00 мск ограничено водоснабжение в Советском районе, а также в части Коминтерновского и части Ленинского районов.

Как пояснил РИА Новости представитель ООО "РВК-Воронеж", в зону отключения попали более 900 домов разной этажности в Коминтерновском и Советском районах, а также около 100 домов — в Ленинском районе.

Водоснабжение планируется восстановить в 20.00 мск.