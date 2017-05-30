В Пензе бизнесмен заказал убийство мужа бывшей жены

САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Владелец пензенской фирмы предстанет перед судом по обвинению в подготовке заказного убийства мужа своей бывшей жены, сообщил РИА Новости во вторник гособвинитель Дмитрий Дырдов.

По версии следствия, Валерий Рогожин в 2012 году решил избавиться от мужа своей бывшей жены, с которой у обвиняемого возникали конфликты по поводу его общения с их общим ребенком, при этом новый супруг вступался за женщину и даже избил Рогожина, за что был ранее осужден.

Как установили следователи, Рогожин обратился к двум посредникам за вознаграждение в 200 тысяч рублей устранить потерпевшего, те согласились, после чего обратились в правоохранительные органы. В итоге убийство было инсценировано, а после передачи вознаграждения обвиняемый был задержан.

"Защита заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных. Первое заседание Пензенского областного суда назначено на 31 мая", — сказал собеседник агентства.

Бывший бизнесмен обвиняется по статье "Подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству по найму". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.