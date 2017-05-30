Суд арестовал подозреваемого в убийстве адвоката на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник санкционировал арест подозреваемого в убийстве адвоката Натальи Вавилиной, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении 42-летнего Марата Янбухтина меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала пресс-секретарь.

Адвоката Наталью Вавилину застрелили вечером 26 апреля в доме на Алтуфьевском шоссе. Как заявляли РИА Новости в адвокатской коллегии "Дельфи", где она работала, при жизни Вавилиной не поступало никаких угроз.

По данным следствия, Янбухтин ранее был активным участником одной из московских преступных группировок. Ему вменяется убийство и незаконный оборот оружия.

О возможных мотивах преступления не сообщается.

Как отмечали в Федеральной палате адвокатов, Вавилина стала седьмым адвокатом, убитым в России за последние два года. Всего же с 2001 года были убиты 45 адвокатов, при этом большинство преступлений до сих пор не раскрыты, отмечали в ФПА.