Родная мать задержанного на Арбате ребенка написала заявление на его мачеху

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Родная мать мальчика, задержанного за чтение стихов на Арбате, просит полицию привлечь его мачеху к ответственности за вовлечение ребенка в занятие попрошайничеством, сообщил заместитель начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов "Комсомольская правда".

Он рассказал, что полиция получила от родной матери мальчика заявление, сейчас по нему проводится проверка.

"Мама мальчика просит возбудить в отношении жены его отца уголовное дело по подозрению в преступлении, предусмотренном статьей 151 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий)", – сказал Титов. © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Кузнецова: у соцслужб не было вопросов к семье читавшего Гамлета мальчика

По его словам, в заявлении говорится, что бумажные деньги, полученные за попрошайничество, ребенок отдавал мачехе, а монеты ему оставляли "на мороженое". Кроме того, мать мальчика утверждает, что высказывала отцу претензии по поводу времяпрепровождения сына, на что тот якобы обещал, что такого больше не повторится. Претензии матери состоят в том, что ребенок читал стихи за деньги, пояснил Титов.

Девятилетнего мальчика задержали в ночь на 27 мая на Арбате, где он читал стихи и, по данным источника в правоохранительных органах, просил у прохожих деньги. Видео, запечатлевшее это задержание, вызвало большой общественный резонанс. Позже мальчика передали отцу. В МВД сообщили, что мальчик занимался попрошайничеством, но, поскольку ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения.