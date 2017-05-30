Экс-глава "Роснано" Меламед отверг обвинения в растрате 220 млн рублей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Экс-глава государственной корпорации "Роснано" Леонид Меламед во вторник отказался признавать вину в растрате 220 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Черемушкинского суда Москвы.

"Я вину не признаю ни в какой части. В заключительном обвинении содержатся логические конструкции, которые мне не понятны… Не было этого (растраты), не было ни в каком из этих этапов", — заявил подсудимый.

В ходе заседания суд отклонил ходатайство защиты, просившей вызвать на процесс 27 свидетелей, в том числе бывших замминистра экономического развития Андрея Шаронова и Андрея Клепача.

Позиция защиты заключается в том, что уголовное дело возбуждено незаконно, привлечение компании "Алемар" к работе с "Роснано" было законным, что подтверждают и в самой корпорации, заявляя об отсутствии ущерба от деятельности Меламеда и второго фигуранта — финансового директора "Роснано" Вячеслава Понурова.

По версии СК РФ, в 2007–2009 годах Меламед, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение корпорацией "Роснано" с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых "Алемару" были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.