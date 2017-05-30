Во время урагана в Москве тяжело пострадали трое детей
15:5530.05.2017
(обновлено: 15:58 30.05.2017)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Трое детей и пятеро взрослых тяжело пострадали во время разгула стихии в Москве в понедельник, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Ранее утром он сообщил, что у подавляющего большинства госпитализированных состояние удовлетворительное или средней тяжести, но восемь человек находятся в тяжелом состоянии.
"На утро в клиниках было восемь тяжелых больных, из них трое детей. Все они получают высококвалифицированную помощь, мы сформировали дополнительную бригаду из главных специалистов, которые проезжают по больницам", — сказал Хрипун на заседании столичного правительства.
Для выбора оптимальной тактики лечения пострадавших проводятся консилиумы. Как следует из материалов к заседанию президиума, всего за помощью в городские медучреждения обратились 168 человек, из них 146 были госпитализированы, в том числе 22 ребенка. При этом Хрипун рассказал, что по состоянию на утро 30 мая из больниц были выписаны 38 человек.
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Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.
По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.
Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.
Часть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
Смерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
По данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
Больше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
В столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
На данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
В восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.