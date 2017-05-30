Во время урагана в Москве тяжело пострадали трое детей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Трое детей и пятеро взрослых тяжело пострадали во время разгула стихии в Москве в понедельник, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Ранее утром он сообщил, что у подавляющего большинства госпитализированных состояние удовлетворительное или средней тяжести, но восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

"На утро в клиниках было восемь тяжелых больных, из них трое детей. Все они получают высококвалифицированную помощь, мы сформировали дополнительную бригаду из главных специалистов, которые проезжают по больницам", — сказал Хрипун на заседании столичного правительства.

Для выбора оптимальной тактики лечения пострадавших проводятся консилиумы. Как следует из материалов к заседанию президиума, всего за помощью в городские медучреждения обратились 168 человек, из них 146 были госпитализированы, в том числе 22 ребенка. При этом Хрипун рассказал, что по состоянию на утро 30 мая из больниц были выписаны 38 человек.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.