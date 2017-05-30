Порывы ветра во Внуково в понедельник впервые достигли скорости 30 м/с

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Порывы ветра во Внуково в понедельник во время шквала, сопоставимого по последствиям со смерчем, достигали впервые за историю метеонаблюдений в столице 30 метров в секунду, сообщил на заседании президиума руководитель департамента ЖКХ Москвы Павел Ливинский.

"В самый разгар дня 29 мая (впервые) за всю историю метеорологических наблюдений в Москве зафиксировали порывы ветра до 30 метров в секунду. Они были зафиксированы на метеостанции во Внуково, а в городе составили до 22-24 метров в секунду", — сказал он.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах.

Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, сотни деревьев поломаны или вырваны с корнем, в Люберцах упал кран, были задержаны поезда.