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Происшествия

ВС отказал фирме Елены Батуриной в иске к России на 33,6 миллиарда рублей

13:2630.05.2017
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© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкЕлена Батурина. Архивное фотоЕлена Батурина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отклонили иск ЗАО "Территориальная дирекция "Сетуньская", принадлежащего Елене Батуриной, супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, о взыскании с РФ в лице Минфина около 33,6 миллиарда рублей убытков.

Елена Батурина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Березин
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Как следует из опубликованного во вторник определения суда, ВС РФ отказался удовлетворить кассационную жалобу "Сетуньской", просившей передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. "Отказывая в иске о взыскании убытков, суды исходили из отсутствия противоправного виновного поведения ответчика… Приведенные в кассационной жалобе доводы существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, не подтверждают", — говорится в определении.

Компания Батуриной в своем иске, поданном в арбитраж Москвы еще в сентябре 2013 года, потребовала выплатить ей компенсацию за изъятые в пользу государства земельные участки на западе Москвы — так называемые "посольские земли". В расчет суммы, заявленной в иске, входит рыночная стоимость земли по оценке экспертов, а также денежные выплаты и налоги, которые с 2003 года — в течение всего времени владения землей — "Сетуньская" выплачивала в госбюджет.

Росимущество в 2010 году обратилось в арбитраж Москвы с иском об истребовании у "Сетуньской" трех земельных участков общей площадью более 16 гектаров, на которых компания планировала построить многофункциональный комплекс "Сетунь-Хиллс". Суды четырех инстанций, включая Высший арбитражный суд, в 2013 году удовлетворили исковые требования.

Офис ЗАО Интеко в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Суды установили, что спорные земли относятся к территориям, зарезервированным указом президента РФ от 1993 года под строительство зданий для иностранных представительств Китая, Индии и Кубы. Как указали суды, приватизация земельных участков, а также последующая регистрация права собственности на них были проведены с нарушением действующих международных договоров России.

Арбитраж Москвы в марте 2016 года полностью отклонил иск "Сетуньской" о взыскании с РФ около 33,6 миллиарда рублей убытков. Суд сослался на обстоятельства, установленные судами в деле по иску Росимущества. В частности, он указал, что учитывая ничтожность всех последовательно совершенных в отношении участков сделок, истец не обладал в отношении этих участков правом, которое могло быть нарушено. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил апелляционную жалобу "Сетуньской" на решение столичного арбитража, которое после этого вступило в законную силу. Арбитражный суд Московского округа в феврале оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций.

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