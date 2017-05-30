Спасатели рассказали о ситуации в Москве после разгула стихии

Работники коммунальных служб отпиливают ветки поваленных деревьев в одном из дворов Москвы

Работники коммунальных служб отпиливают ветки поваленных деревьев в одном из дворов Москвы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Основные последствия разгула стихии в Москве ликвидированы, поваленные деревья уберут уже днем во вторник, заявил начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.

Смерч прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах. Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, тысячи деревьев поломаны или вырваны с корнем.

"По состоянию на утро вторника ликвидированы основные негативные последствия прохождения циклона. Восстановлено электроснабжение всех потребителей, в ряде объектов проводятся работы по организации переподключения с временной на постоянную схему. Движение по основным автомагистралям города осуществляется без затруднений. Движение поездов московского метрополитена осуществляется в штатном режиме", — сказал Денисов в ходе селекторного совещания в МЧС России.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по расчистке дворов от поваленных деревьев, работы планируется завершить днем 30 мая.

Денисов напомнил, что пожарно-спасательный гарнизон переведен на усиленный режим работы. Организовано патрулирование пожарно-спасательных подразделений для оказания помощи населению по ликвидации последствий циклона. Совместно с комплексом городского хозяйства распилено более 3 тысяч деревьев, открыта горячая линия для обращений граждан.

Всего в ликвидации негативных последствий циклона от ГУ МЧС России по Москве было задействовано более тысячи человек и 170 единиц техники.