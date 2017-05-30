Спасатели рассказали о ситуации в Москве после разгула стихии
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Основные последствия разгула стихии в Москве ликвидированы, поваленные деревья уберут уже днем во вторник, заявил начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.
Смерч прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По данным СК РФ, в столице погибли 11 человек, в области еще трое. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о пяти погибших в области. Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что больше 100 пострадавших остаются в больницах. Повреждены свыше 1,5 тысячи машин, выбиты стекла, тысячи деревьев поломаны или вырваны с корнем.
"По состоянию на утро вторника ликвидированы основные негативные последствия прохождения циклона. Восстановлено электроснабжение всех потребителей, в ряде объектов проводятся работы по организации переподключения с временной на постоянную схему. Движение по основным автомагистралям города осуществляется без затруднений. Движение поездов московского метрополитена осуществляется в штатном режиме", — сказал Денисов в ходе селекторного совещания в МЧС России.
По его словам, в настоящее время ведутся работы по расчистке дворов от поваленных деревьев, работы планируется завершить днем 30 мая.
Денисов напомнил, что пожарно-спасательный гарнизон переведен на усиленный режим работы. Организовано патрулирование пожарно-спасательных подразделений для оказания помощи населению по ликвидации последствий циклона. Совместно с комплексом городского хозяйства распилено более 3 тысяч деревьев, открыта горячая линия для обращений граждан.
Всего в ликвидации негативных последствий циклона от ГУ МЧС России по Москве было задействовано более тысячи человек и 170 единиц техники.
Часть Центральной России в понедельник днем оказалась во власти атмосферного фронта, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
Смерч привел к значительным разрушениям и жертвам: в столичном регионе погибли 16 человек, почти 150 были госпитализированы с различными травмами.
По данным МЧС, в шести регионах центральной России были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли свыше 180 жилых домов и административных зданий.
Больше всего в результате природного катаклизма пострадала Москва. В городе были повалены тысячи деревьев, были повреждены крыши 243 домов, 135 опор освещения, получили повреждения почти две тысячи машин.
В столице из-за поваленных деревьев было ограничено движение транспорта по 20 улицам.
На данный момент около 30 тысяч человек ликвидируют последствия смерча в городе.
В восстановительных работах задействованы около пяти тысяч единиц техники.
Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия разгула стихи.
Строители поднимают сорванный ураганом заградительный забор на улице Остоженка в Москве.
Для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.